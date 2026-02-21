  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bon emplacement

Wohnquartier Bon emplacement

Jerusalem, Israel
von
$1,31M
20.02.26
$1,31M
07.07.25
$1,18M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26638
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$395,010
Wohnviertel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,539
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$539,220
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,11M
Im Stadtteil Ramat Hanasi von Bat Yam, nur 19 Minuten vom Meer, 3 Minuten vom Einkaufszentrum und 3 Minuten von der Straßenbahn entfernt. Ausgezeichnete Lage für Traditionelle. Das 18-jährige Gebäude umfasst einen Aufzug für den Sabbat. Sonnenterrasse und Meerblick. Große 5 1/2-Zimmer-Wohnung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen