  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Vue sur la mer

Wohnquartier Vue sur la mer

Aschkelon, Israel
von
$423,225
20.02.26
$423,225
08.03.25
$379,215
16.02.25
$380,295
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Appartement de standing
Jerusalem, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$423,225
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$197,505
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,33M
Diese prächtige 4P, im 19. Stock eines neuen Gebäudes, befindet sich am Grab der Straßenbahnstation, die es in wenigen Minuten mit dem Stadtzentrum verbindet. Das Hotel liegt in Kiryat Moché, beliebt für seine Institutionen, Dynamik und den Charakter einer alten Nachbarschaft. Fußbodenheizun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen