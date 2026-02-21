  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
$3,29M
20.02.26
$3,29M
07.04.25
$2,95M
10
ID: 25683
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 Wache, Schwimmbad Preis: 10.500.000 Shekel Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Luxueux
Aschkelon, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
