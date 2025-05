Wohnquartier Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv

In Exklusivität präsentiert Sie RE/MAX Hadera in der Kategorie "COLLECTION", eine prächtige 8-Zimmer-Villa, in Beit Eliezer, nur wenige Minuten vom Park entfernt, in einer der schönsten Wohnstraßen von Hadera. Eigenschaften: - Ja. Ein riesiges Grundstück von 700 m2 (sehr selten!), - Ein Wohnbereich von 370 m2 verteilt auf 3 Etagen und mit einem Aufzug! - Eine luxuriöse Designküche mit einer zentralen Insel, wie in Katalogen! - Ein geräumiger Empfangsbereich mit Fenstern mit Blick auf die Außenseite, - Eine königliche Elternsuite mit privatem Zugang zum Garten, - Ein großer Keller mit Kinoraum! - Ein Paradies im Freien: eine luxuriöse Küche, ein herrlicher Pool, ein unglaublicher Garten mit Obst und tropischen Bäumen, - Ja. Darüber hinaus eine unabhängige Einheit, - Ja. Und viele andere Überraschungen, das ganze Wesen des höchsten Standes... Kurzum ein einzigartiges und seltenes Anwesen, eine Traumvilla und alles zum Preis einer Wohnung in Tel Aviv! Nur 7,900.000 NIS! Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!