Wohnquartier Magnifique duplex rez de jardin rue ben gurion

Schöne Erdgeschoss Duplex in einem neuen Gebäude in Ben Gurion in der Nähe des Meeres und Dizengoff! Stock 1: 2 Schlafzimmer mit einem mamad, Wohnzimmer mit ausgestatteter Küche und Balkon von 12m2. Etage 0: Hauptschlafzimmer mit Ausgang zu einem schönen privaten Garten von 100m2 Parkplatz und Keller