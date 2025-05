Wohnquartier Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem

Renovierter 3 Zimmer Apartmentbereich 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem 2. Stock, Ost-West-Belichtung Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 2 Schlafzimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisierung, Buche, Grill, Panzertür 1 Parkplatz, Renoviert vor 2 Jahren Preis : 2 500 000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns unter der folgenden Nummer an: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel