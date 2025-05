Wohnquartier Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m

BZH Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv zum Verkauf, ein neues und geräumiges Haus! Das Hotel liegt im Herzen der ruhigen und gesuchten Nachbarschaft von Neve Haim, in der Ygal Alon Street. Eigenschaften: ✅ Haus von 7 Zimmern, ✅ Fläche von 200 m2 auf 3 Ebenen, ✅ Grundstück von 290 m2, ✅ 3 Elternzimmer, eines auf jeder Etage, ✅ 4 Badezimmer, 5 Toiletten, ✅ In einer ruhigen und angenehmen Gegend, in der Nähe von Schulen, Autobahnrouten 2 und 4, ✅ 5 Minuten mit dem Auto vom Handelsdorf Moul Ha'Hof und 10 Minuten vom Meer entfernt! Ein Haus, in dem Sie nur Ihre Koffer platzieren und Ihre persönliche Note setzen müssen! Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea !