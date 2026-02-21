  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Vue sur la mer

Wohnquartier Vue sur la mer

Aschkelon, Israel
von
$579,975
20.02.26
$579,975
14.03.25
$519,665
24.12.24
$514,485
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 23529
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Affaire en or
Jerusalem, Israel
von
$695,970
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
Wohnviertel Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Chadera, Israel
von
$1,06M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Alle anzeigen Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Neu zum Verkauf ausschließlich 7 Dizengoff Street In der Nähe von Habima Square und Rothschild Boulevard, im Herzen der Stadt In der Nähe der Straßenbahn Große geräumige Wohnung Über 110 m2 4,5 Zimmer mit einer Master-Suite mit Bad (Möglichkeit, einfach 5 geräumige Zimmer zu schaffen) Angen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,27M
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten und Beth'Habad? Hier ist sie! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives, seltenes Produkt: - Ein geräumiges Haus von 5 Zimmern von 140 m2, auf einem Grundstück von 330 m2, - Ein gr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen