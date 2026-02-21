  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
20.02.26
07.04.25
$1,94M
8
ID: 25682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Apartment Neue 4 Zimmer mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche • Parental-Suite mit eigenem Bad • Sicheres Zimmer (Mamad) und ein anderes Zimmer • Zusätzliches Badezimmer und Gästetoilette • 3. Stock auf 6 mit Aufzug • Privatparkplatz Ideal zum Wohnen oder Investieren! Preis: 6,900.000 Preis pro m2: 63,302

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$4,67M
Außergewöhnlicher Verkauf - Independent First Line Villa Blick auf das Meer in Ashdod Anschrift: Ashdod, Israel Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa vor dem Mittelmeer, bietet eine einzigartige Wohnumgebung, die Luxus, Komfort und Moderne kombiniert. Ideal gelegen in Ashdod, bietet d…
Aschkelon, Israel
von
$620,730
Aschkelon, Israel
von
$799,425
