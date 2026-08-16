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Wohnimmobilien in Simantra, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Simantra, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Simantra, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Der Komplex befindet sich in einer der malerischsten Gegenden von Chalkidiki auf der Halbins…
$370,156
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Wohnung 7 zimmer in Simantra, Griechenland
Wohnung 7 zimmer
Simantra, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 506 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Chalkidiki, Administration of Macedonia and Thrace, Griechenland
$2,32M
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Wohnung 2 zimmer in Simantra, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Simantra, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Chalkidiki, Administration of Macedonia and Thrace, Griechenland
$159,758
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