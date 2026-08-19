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Stadthäuser in Provinz Sitia, Griechenland

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Reihenhaus in Agia Triada, Griechenland
Reihenhaus
Agia Triada, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zum Verkauf Maisonette von 105 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Reihenhaus in Sfaka, Griechenland
Reihenhaus
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Maisonette von 80 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$129,878
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Reihenhaus in Skopi, Griechenland
Reihenhaus
Skopi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zum Verkauf Maisonette von 95 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$153,492
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Immobilienangaben in Provinz Sitia, Griechenland

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