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Studio-Wohnungen am Meer in Makedonien - Thrakien, Griechenland

Thermi
3
Kassandra Municipality
4
Municipality of Nea Propontida
8
Thermaikos Municipality
4
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 43 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$174,270
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

mit Garten
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