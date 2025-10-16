Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region der Ionischen Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

Korfu
65
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
327
Municipality of Northern Corfu
112
Municipality of Southern Corfu
84
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 11 zimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa 11 zimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 112 m²
Etagenzahl 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Eine Anfrage stellen
