Haus mit Garten kaufen in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

Korfu
68
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
339
Municipality of Northern Corfu
114
Municipality of Southern Corfu
82
1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Agios Petros, Griechenland
Villa 9 zimmer
Agios Petros, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Stockwerke), in der Nähe: Agios Pe…
$582,630
