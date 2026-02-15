Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Zakynthos Municipal Unit, Griechenland

villen
6
11 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Mit einer perfekten kleinen Villa in Zante-Insel, ein Teil eines Villenkomplexes, aber ttaly…
$512,761
Ferienhaus 1 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Einfamilienhaus von 200 qm zu verkaufen auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Bereich v…
$351,132
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
Luxusvilla von 300 qm mit Pool und Meerblick in Zakynthos Nur 6 km von der Stadt Zakynthos u…
$2,52M
OneOne
Villa in Zakynthos, Griechenland
Villa
Zakynthos, Griechenland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Zakynthos. Die erste Etage besteht aus…
$3,75M
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf ein freistehendes Haus von 200 qm auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Geb…
$351,735
Turn KeyTurn Key
Villa 12 zimmer in Zakynthos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Zakynthos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$3,75M
Villa 9 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Luxusvilla mit Pool und Meerblick in Zakynthos Nur 6 km von der Stadt Zakynthos und 2 km vom…
$2,52M
Vienna PropertyVienna Property
Villa 3 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
