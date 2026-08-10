Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region der Ionischen Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
21
Municipality of Northern Corfu
7
Stadthaus Löschen
Alles löschen
37 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Liapades, Griechenland
Reihenhaus
Liapades, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Psachnia, Griechenland
Reihenhaus
Psachnia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$153,492
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 80 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. H…
$94,457
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$513,608
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 qm auf der Insel Korfu. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: So…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ano Korakiana, Griechenland
Reihenhaus
Ano Korakiana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Verkauf Maisonette von 97 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$141,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Sinarades, Griechenland
Reihenhaus
Sinarades, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$174,192
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Germenata, Griechenland
Reihenhaus
Germenata, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf stehen drei im Bau befindliche Häuser auf der Insel Kefalonia. Die Häuser befind…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
Reihenhaus
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Zum Verkauf Maisonette von 155 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$324,695
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Reihenhaus
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Fläche 121 m²
Zum Verkauf Maisonette von 121 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat eine Ebene. Extra…
$94,457
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
Reihenhaus
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Zum Verkauf Maisonette von 206 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Stadthaus zum Verkauf von 120 qm auf der Insel Korfu. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Eben…
$451,313
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Gouvia, Griechenland
Reihenhaus
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Zu verkaufen Maisonette von 185 Quadratmetern auf der Insel Korfu .Die Maisonette hat 3 Wert…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Perivoli, Griechenland
Reihenhaus
Perivoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Zum Verkauf Maisonette von 79 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$129,878
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Gouvia, Griechenland
Reihenhaus
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zum Verkauf Maisonette von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$136,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Evropouli, Griechenland
Reihenhaus
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf eine Maisonette von 130 qm in Kobitsi, Zentralkorfu. Die Maisonette besteht aus:…
$253,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Vatos, Griechenland
Reihenhaus
Vatos, Griechenland
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 34 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Stadthaus befinde…
$119,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Fläche 124 m²
Verkaufen – Zwei Maisonetten in Agios Matthaios Zwei Maisonetten sind im Bereich Agios Matth…
$175,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kamara, Griechenland
Reihenhaus
Kamara, Griechenland
Fläche 150 m²
Zum Verkauf eine Maisonette von 150 qm im Zentrum von Viros Dorf, die etwa 6 km vom Zentrum …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ano Korakiana, Griechenland
Reihenhaus
Ano Korakiana, Griechenland
Fläche 150 m²
Maisonette zum Verkauf in Ano Koracyan, Corfu Gemütliche Maisonette zum Verkauf in der ruhi…
$182,810
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Gimari, Griechenland
Reihenhaus
Gimari, Griechenland
Fläche 840 m²
Cottage zum Verkauf Gesamtfläche von 840 qm, bestehend aus vier Ebenen. Im Keller befinden s…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Benitses, Griechenland
Reihenhaus
Benitses, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 135 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$85,011
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Platonas, Griechenland
Reihenhaus
Platonas, Griechenland
Fläche 85 m²
Maisonette zum Verkauf, 85 qm im Bereich Agioi Douloi. Die Maisonette ist auf drei Ebenen a…
$112,167
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agia Eleni, Griechenland
Reihenhaus
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgesc…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Vatonies, Griechenland
Reihenhaus
Vatonies, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf ein altes 100 m2 großes Haus im malerischen Dorf Allimatades im Norden von Korfu…
$106,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kato Agios Markos, Griechenland
Reihenhaus
Kato Agios Markos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Liapades, Griechenland
Reihenhaus
Liapades, Griechenland
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Be…
$165,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Maisonette von 104 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat eine Ebene. Es gi…
$798,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Alykes Potamou, Griechenland
Reihenhaus
Alykes Potamou, Griechenland
Fläche 72 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 72 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$484,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen