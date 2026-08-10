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Villen in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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78 immobilienobjekte total found
Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 155 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,42M
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Villa in Kokkini, Griechenland
Villa
Kokkini, Griechenland
Zu verkaufen: eine Villa von 78,16 qm, Baujahr 2005, in einer ruhigen und gut positionierten…
$375,424
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Villa in Tsoukalades, Griechenland
Villa
Tsoukalades, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Ionischen Inseln. Keller besteht aus einem Schlaf…
$2,48M
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Villa in Barbati, Griechenland
Villa
Barbati, Griechenland
Fläche 330 m²
Hauptinvestition Möglichkeit: Luxus Villa mit Meerblick in Corfu1 Entdecken Sie eine selten…
$4,13M
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Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 90 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$637,583
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Villa in Astrakeri, Griechenland
Villa
Astrakeri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 250 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$2,95M
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Villa in Temploni, Griechenland
Villa
Temploni, Griechenland
Fläche 1 055 m²
Zu verkaufen befinden sich zwei Villen von 670 m² und 385 m² in der Gegend von Temploni auf …
$4,43M
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Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Fläche 700 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 700 qm auf der Insel Korfu im Westen Griechenlands. Die V…
$7,08M
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Villa in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Zu verkaufen 1 -stöckige Villa von 188 Quadratmetern auf der Insel Korfu. besteht aus 5 Schl…
$1,59M
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Villa in Benitses, Griechenland
Villa
Benitses, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Zum Verkauf 1-stöckige Villa von 72 qm auf der Insel Korfu. Villa besteht aus einem Schlafzi…
$801,430
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Villa in Barbati, Griechenland
Villa
Barbati, Griechenland
Fläche 480 m²
Zum Verkauf Villa von 480 qm auf der Insel Korfu. Es gibt: Heizung. Es ist ein Alarmsystem i…
$3,78M
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Villa in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 152 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,42M
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Villa in Nissaki, Griechenland
Villa
Nissaki, Griechenland
Fläche 250 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,31M
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Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 150 m²
Zum Verkauf eine 150 qm große Villa in Katavolos, Nordosten von Korfu! Die Villa hat zwei St…
$2,66M
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Villa in Kassiopi, Griechenland
Villa
Kassiopi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Villa in Kalafationes, Griechenland
Villa
Kalafationes, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Property Code: HPS5603 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 290 sq. m…
$1,55M
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Villa in Dassia, Griechenland
Villa
Dassia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,65M
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Villa in Gouvia, Griechenland
Villa
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 900 qm auf der Insel Korfu. Das Untergeschoss besteht aus …
$4,13M
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Villa in Souleika, Griechenland
Villa
Souleika, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
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Villa in Viros, Griechenland
Villa
Viros, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
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Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Villa in Benitses, Griechenland
Villa
Benitses, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 Häuser von 120 qm und 280 qm an der Küste von Tsaki Benitses im Südosten von …
$1,95M
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Villa 7 zimmer in Spartilas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Spartilas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 420 m²
Zum Verkauf Villa von 420 qm auf Inseln. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung, einen…
$2,60M
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Villa in Evropouli, Griechenland
Villa
Evropouli, Griechenland
Fläche 420 m²
In ruhiger Lage, nur wenige Minuten von der Hauptstadt von Korfu, verkauft zwei Hütten Gesam…
$1,77M
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Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
Residenz auf Zakynthos, 140 m² – 3.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer – 1/6 Mi…
$154,417
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Villa in Karavados, Griechenland
Villa
Karavados, Griechenland
Fläche 900 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 900 qm in Kefalonia. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Ver…
$1,30M
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Immobilienangaben in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

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