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Wohnimmobilien in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

;
Korfu
42
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
159
Municipality of Northern Corfu
43
Kassopaia Municipal Unit
23
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282 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Reihenhaus in Liapades, Griechenland
Reihenhaus
Liapades, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen sind 2 Hütten 91 m2 und 41 m2 im Dorf Agios Prokopis im zentralen Teil der Inse…
$354,213
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 157 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 157 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$342,769
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Platonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Platonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$212,528
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Haus in Skripero, Griechenland
Haus
Skripero, Griechenland
Completely reconstructed & renovated detached house in Skripero, Corfu 💰 Asking Price: €138,…
$156,996
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kokkini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kokkini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
$507,705
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Ferienhaus in Svoronata, Griechenland
Ferienhaus
Svoronata, Griechenland
Fläche 219 m²
Zu verkaufen ist ein historisch bedeutendes Gebäude, das 1870 im Dorf Kaligata im südöstlich…
$814,689
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Ferienhaus in Astrakeri, Griechenland
Ferienhaus
Astrakeri, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Hotel von 175 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$1,85M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Barbati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Barbati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 161 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$531,319
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Reihenhaus in Psachnia, Griechenland
Reihenhaus
Psachnia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$153,492
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Villa in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 155 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,42M
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Villa in Kokkini, Griechenland
Villa
Kokkini, Griechenland
Zu verkaufen: eine Villa von 78,16 qm, Baujahr 2005, in einer ruhigen und gut positionierten…
$375,424
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Zu verkaufen Wohnung von 92 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$295,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$242,045
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt einen Kamin, eine Klim…
$2,24M
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Villa in Tsoukalades, Griechenland
Villa
Tsoukalades, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Ionischen Inseln. Keller besteht aus einem Schlaf…
$2,48M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$680,280
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen ist ein Haus von 240 qm im Bereich Gastouri, 8 km von Korfu Stadt. Dies ist das…
$1,95M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf: Charming 145 qm Residenz im Herzen der Altstadt von Korfu Dieses einzigartige Anwe…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnz…
$226,760
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$389,634
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 91 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$118,071
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Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 80 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. H…
$94,457
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 118 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk von 118 Quadratmetern in Zante. Das Semi - Keller besteht aus ein…
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