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Ferienhäuser in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

;
Korfu
13
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
60
Municipality of Northern Corfu
18
Kassopaia Municipal Unit
6
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110 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen sind 2 Hütten 91 m2 und 41 m2 im Dorf Agios Prokopis im zentralen Teil der Inse…
$354,213
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 157 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 157 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$342,769
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Platonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Platonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$212,528
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kokkini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kokkini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
$507,705
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Ferienhaus in Svoronata, Griechenland
Ferienhaus
Svoronata, Griechenland
Fläche 219 m²
Zu verkaufen ist ein historisch bedeutendes Gebäude, das 1870 im Dorf Kaligata im südöstlich…
$814,689
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Ferienhaus in Astrakeri, Griechenland
Ferienhaus
Astrakeri, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Hotel von 175 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$1,85M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Barbati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Barbati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 161 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$531,319
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt einen Kamin, eine Klim…
$2,24M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$680,280
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen ist ein Haus von 240 qm im Bereich Gastouri, 8 km von Korfu Stadt. Dies ist das…
$1,95M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf: Charming 145 qm Residenz im Herzen der Altstadt von Korfu Dieses einzigartige Anwe…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnz…
$226,760
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 91 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$118,071
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 118 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk von 118 Quadratmetern in Zante. Das Semi - Keller besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Sinarades, Griechenland
Ferienhaus
Sinarades, Griechenland
Fläche 150 m²
Immobilien zum Verkauf in der Gegend von Sinarades. Das Anwesen mit einer Gesamtfläche von 1…
$188,913
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Evropouli, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 69 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlaf…
$377,827
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Alykes Potamou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$460,476
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 156 m²
Zum Verkauf, Wohnungen ihrer Gesamtfläche145 qm auf dem Grundstück von 5220 qm, befindet sic…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 90 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$141,685
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$495,898
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Ferienhaus in Perivoli, Griechenland
Ferienhaus
Perivoli, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt: Klimaanlage. Die Besit…
$466,380
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 58 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$259,756
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
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Agia Eleni, Griechenland
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Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$885,531
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Verkauf Altbau 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohn…
$88,553
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Avliotes, Griechenland
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Avliotes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$113,348
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 180 m²
Zu verkaufen ein schönes zweistöckiges Haus von 180 qm, das Eleganz und Ökologie kombiniert.…
$442,766
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Ferienhaus in Ipsos, Griechenland
Ferienhaus
Ipsos, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Geschäft von 268 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Eigentümer werden die M…
$613,968
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Ferienhaus in Gouvia, Griechenland
Ferienhaus
Gouvia, Griechenland
Fläche 310 m²
Eine Villa von 310 qm ist auf der Insel Korfu zu verkaufen. Die Villa befindet sich auf eine…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$737,943
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