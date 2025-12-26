Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Vathy, Griechenland

10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 320 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$585,220
Ferienhaus 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$806,365
Haus 6 Schlafzimmer in Vathy, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Vathy, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Anwesen auf der bezaubernden Insel Ithaki mit atemberaubende…
$1,29M
Haus 3 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 3 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 270 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus zu einem einzigartigen Preis. Tolle Gelegenheit! 3 Ebenen mi…
$334,960
Villa in Vathy, Griechenland
Villa
Vathy, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 422 m²
Stockwerk 1/1
Das Haus ist im Bau. Es besteht aus drei Etagen, zwei ersten Etagen von 192 Quadratmetern un…
$281,388
Villa in Ägina, Griechenland
Villa
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 215 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$809,777
Villa in Vathy, Griechenland
Villa
Vathy, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 320 qm in Attica. Die erste Etage besteh…
$586,225
Ferienhaus 1 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 422 m²
Etagenzahl 1
Das dreistöckige Haus ist im Bau. Der Boden und der erste Stock haben eine Wohnfläche von 19…
$280,906
Haus 10 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 10 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
Haus 5 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 5 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Detached house 130 sq.m. on a 400 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$279,954
