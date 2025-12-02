Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Zakynthos Municipality, Griechenland

Haus 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Mit einer perfekten kleinen Villa in Zante-Insel, ein Teil eines Villenkomplexes, aber ttaly…
$510,535
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 118 Quadratmetern auf der Insel Zaky…
$293,112
Ferienhaus 6 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 225 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$1,11M
Villa in Alykanas, Griechenland
Villa
Alykanas, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 300 Quadratmetern auf der Insel Zaky…
$492,429
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf ein freistehendes Haus von 200 qm auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Geb…
$351,735
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 480 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 480 Quadratmetern auf der Insel Zaky…
$615,536
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 350 Quadratmetern auf der Insel Zakynthos.…
$1,76M
Villa 9 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Luxusvilla mit Pool und Meerblick in Zakynthos Nur 6 km von der Stadt Zakynthos und 2 km vom…
$2,52M
Ferienhaus 4 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Zante. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$614,481
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 225 Quadratmetern auf der Insel Zaky…
$1,11M
Villa in Zakynthos, Griechenland
Villa
Zakynthos, Griechenland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Zakynthos. Die erste Etage besteht aus…
$3,75M
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
Drei Immobilien mit einer Gesamtfläche von 350 Quadratmetern und ein Lager von 16 Quadratmet…
$879,337
Ferienhaus 6 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 - Stockwerk von 118 Quadratmetern in Zante. Das Semi - Keller besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
Luxusvilla von 300 qm mit Pool und Meerblick in Zakynthos Nur 6 km von der Stadt Zakynthos u…
$2,52M
Villa 12 zimmer in Zakynthos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Zakynthos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$3,75M
Ferienhaus 1 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 350 m²
Zum Verkauf drei Immobilien mit einer Gesamtfläche von 350 qm und ein Lager von 16 qm auf ei…
$877,831
Ferienhaus 6 zimmer
Alykanas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Zante. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$491,585
Ferienhaus 1 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Einfamilienhaus von 200 qm zu verkaufen auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Bereich v…
$351,132
Ferienhaus 2 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Ferienhäuser auf Zakynthos – Im Verkauf stehen moderne Ferienhäuser (ca. 32 m²) auf der t…
$29,118
Villa 3 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Villa 5 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,76M
