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Häuser in Municipality of Southern Corfu, Griechenland

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
38 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Chlomos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Chlomos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
Treten Sie in eine vorgefertigte Investition in Korfu ein, ohne bei Null zu beginnen. Dieses…
$453,924
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Villa in Chalikounas, Griechenland
Villa
Chalikounas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 235 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus ein…
$931,101
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Villa in Strongili, Griechenland
Villa
Strongili, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 360 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus 2 S…
$2,68M
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Value OneValue One
Villa in Agios Mattheos, Griechenland
Villa
Agios Mattheos, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 265 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus 5 S…
$1,98M
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Villa in Pentati, Griechenland
Villa
Pentati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 220 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus ein…
$3,38M
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Villa in Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/1
An der Küste mit herrlichem Blick, zum Verkauf eine Villa von 250 qm mit einem eigenen Grund…
$2,91M
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TekceTekce
Villa in Moraitika, Griechenland
Villa
Moraitika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
In einem kleinen, beliebten touristischen Dorf, an der Westküste von Korfu Island, ist ein H…
$698,326
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Villa in Strongili, Griechenland
Villa
Strongili, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf: Villa Komplex mit Seeblick und Nähe zum Strand Einzigartiges Angebot - ein Komp…
$931,101
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Villa in Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 128 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$465,550
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Villa in Messonghi, Griechenland
Villa
Messonghi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 290 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$698,326
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Villa in Strongili, Griechenland
Villa
Strongili, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten Ihrer Aufmerksamkeit eine kleine Villa in einem ruhigen abgelegenen Ort in der Nä…
$931,101
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Villa in Chalikounas, Griechenland
Villa
Chalikounas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 155 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus 2 S…
$1,40M
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Reihenhaus in Chalikounas, Griechenland
Reihenhaus
Chalikounas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/1
Stadthaus zu verkaufen von 104 qm auf der Insel Korfu. Das Stadthaus befindet sich auf 0 Ebe…
$907,823
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Villa in Strongili, Griechenland
Villa
Strongili, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus von 125 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht a…
$616,854
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Villa in Ano Pavliana, Griechenland
Villa
Ano Pavliana, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$384,079
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Villa in Chalikounas, Griechenland
Villa
Chalikounas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 155 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus 2 S…
$1,40M
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Ferienhaus in Agios Mattheos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Mattheos, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen, ein 230 qm Ferienhaus, das auf einem Grundstück von 1.200 qm im traditionellen…
$589,174
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Grekodom Development
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Villa in Neochoraki, Griechenland
Villa
Neochoraki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf sind Wohnungen bestehend aus drei Wohnungen.Im ersten Stock gibt es zwei Wohnung…
$465,550
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Reihenhaus in Lefkimmi, Griechenland
Reihenhaus
Lefkimmi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/3
Haus von 150 qm auf der Insel Korfu ist zum Verkauf. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebene…
$372,440
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Villa in Strongili, Griechenland
Villa
Strongili, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 105 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$325,885
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Villa in Chlomatiana, Griechenland
Villa
Chlomatiana, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/1
Bezirk LinhaDies ist ein klassisches zweistöckiges Bauernhaus. Im Erdgeschoss befindet sich …
$436,454
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Villa in Agios Mattheos, Griechenland
Villa
Agios Mattheos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$296,788
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Villa in Chalikounas, Griechenland
Villa
Chalikounas, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 82 Quadratmetern auf der Insel Korfu…
$791,436
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Villa in Municipality of Southern Corfu, Griechenland
Villa
Municipality of Southern Corfu, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 150 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$465,550
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Ferienhaus in Argirades, Griechenland
Ferienhaus
Argirades, Griechenland
Fläche 200 m²
Zum Verkauf, ein Ferienhaus bestehend aus drei Wohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei …
$472,283
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Perivoli, Griechenland
Reihenhaus
Perivoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Zum Verkauf Maisonette von 79 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$129,878
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Grekodom Development
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Villa in Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 152 qm auf der Insel Korfu. Die erste Etage besteht aus ein…
$2,39M
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Villa in Vitalades, Griechenland
Villa
Vitalades, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 150 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$459,731
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Villa in Dragotina, Griechenland
Villa
Dragotina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckige Villa von 110 qm auf der Insel Korfu. Die Villa besteht aus 2 Schlafz…
$640,132
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Ferienhaus in Kavos, Griechenland
Ferienhaus
Kavos, Griechenland
Fläche 180 m²
Im Süden der Insel, im Dorf Kavos, gibt es 2 Häuser zum Verkauf. Eine zweistöckige Fläche vo…
$484,091
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Eigenschaftstypen in Municipality of Southern Corfu

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