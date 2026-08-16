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Häuser in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

;
Korfu
21
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
122
Municipality of Northern Corfu
34
Kassopaia Municipal Unit
15
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173 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 350 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 350 qm auf der Insel Korfu. Die Besitzer werden die …
$271,563
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt einen Kamin, eine Klim…
$2,24M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Benitses, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Benitses, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen, α zweistöckiges Haus im Dorf Kornata, zentraler Teil der Insel! Dieses freiste…
$295,177
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Villa in Dassia, Griechenland
Villa
Dassia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 3 …
$1,12M
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Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 250 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Untergeschoss …
$2,24M
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Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 150 m²
Zum Verkauf eine 150 qm große Villa in Katavolos, Nordosten von Korfu! Die Villa hat zwei St…
$2,66M
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Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
Reihenhaus
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Zum Verkauf Maisonette von 206 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$194,817
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agii Deka, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
Preis auf Anfrage
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Villa in Nissaki, Griechenland
Villa
Nissaki, Griechenland
Fläche 250 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,31M
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Villa in Ano Korakiana, Griechenland
Villa
Ano Korakiana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen Maisonette von 340 Quadratmetern auf der Insel Korfu . Die Maisonette hat eine …
$1,53M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agii Deka, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 290 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$708,425
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Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Fläche 124 m²
Verkaufen – Zwei Maisonetten in Agios Matthaios Zwei Maisonetten sind im Bereich Agios Matth…
$175,926
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Sfakera, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Sfakera, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 317 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 317 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Benitses, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Benitses, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 209 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,02M
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Reihenhaus in Vatonies, Griechenland
Reihenhaus
Vatonies, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf ein altes 100 m2 großes Haus im malerischen Dorf Allimatades im Norden von Korfu…
$106,264
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Ferienhaus in Benitses, Griechenland
Ferienhaus
Benitses, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf: Außergewöhnliches Anwesen in Benitses mit atemberaubenden Meerblick Entdecken Sie d…
$1,10M
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Villa in Nissaki, Griechenland
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Nissaki, Griechenland
Fläche 280 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,78M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 58 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$259,756
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Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 650 m²
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Astrakeri, Griechenland
Ferienhaus
Astrakeri, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Hotel von 175 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$1,85M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Pentati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Pentati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$389,634
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Ferienhaus in Agios Mattheos, Griechenland
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Agios Mattheos, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen, ein 230 qm Ferienhaus, das auf einem Grundstück von 1.200 qm im traditionellen…
$589,174
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf: Charming 145 qm Residenz im Herzen der Altstadt von Korfu Dieses einzigartige Anwe…
$826,496
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Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 45 qm auf der Insel Korfu. Villa besteht aus einem Schlafz…
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Villa in Kamara, Griechenland
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Kamara, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 147 qm. auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$550,740
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Villa in Ipsos, Griechenland
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Ipsos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf 1-stöckige Villa von 65 qm auf der Insel Korfu. Villa besteht aus einem Schlafzi…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
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Gimari, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,18M
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Ferienhaus in Evropouli, Griechenland
Ferienhaus
Evropouli, Griechenland
Fläche 209 m²
Das Anwesen befindet sich im Bereich Potamos. Im ersten Stock gibt es eine Dreizimmerwohnung…
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Reihenhaus in Gouvia, Griechenland
Reihenhaus
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Zu verkaufen Maisonette von 185 Quadratmetern auf der Insel Korfu .Die Maisonette hat 3 Wert…
$531,319
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 91 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$118,071
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