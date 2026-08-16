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Ferienhäuser in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

;
Korfu
13
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
57
Municipality of Northern Corfu
17
Kassopaia Municipal Unit
6
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78 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 350 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 350 qm auf der Insel Korfu. Die Besitzer werden die …
$271,563
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Es gibt einen Kamin, eine Klim…
$2,24M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Benitses, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Benitses, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen, α zweistöckiges Haus im Dorf Kornata, zentraler Teil der Insel! Dieses freiste…
$295,177
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agii Deka, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agii Deka, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 290 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Sfakera, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Sfakera, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 317 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 317 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Benitses, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Benitses, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 209 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,02M
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Ferienhaus in Benitses, Griechenland
Ferienhaus
Benitses, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf: Außergewöhnliches Anwesen in Benitses mit atemberaubenden Meerblick Entdecken Sie d…
$1,10M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 58 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$259,756
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Ferienhaus in Astrakeri, Griechenland
Ferienhaus
Astrakeri, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Hotel von 175 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$1,85M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Pentati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Pentati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$389,634
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Ferienhaus in Agios Mattheos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Mattheos, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen, ein 230 qm Ferienhaus, das auf einem Grundstück von 1.200 qm im traditionellen…
$589,174
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf: Charming 145 qm Residenz im Herzen der Altstadt von Korfu Dieses einzigartige Anwe…
$826,496
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,18M
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Ferienhaus in Evropouli, Griechenland
Ferienhaus
Evropouli, Griechenland
Fläche 209 m²
Das Anwesen befindet sich im Bereich Potamos. Im ersten Stock gibt es eine Dreizimmerwohnung…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 91 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$118,071
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 75 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 75 qm auf der Insel Korfu. Die Besitzer werden die Möbel mi…
$129,878
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Korfu. Keller besteht aus 3 Schlafzimm…
$1,24M
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 128 m²
Zu verkaufen sind zwei Gebäude mit einer Gesamtfläche von 128 qm. M, die auf einem Grundstüc…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 274 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 274 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$1,01M
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen sind 2 Hütten 91 m2 und 41 m2 im Dorf Agios Prokopis im zentralen Teil der Inse…
$354,213
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Ferienhaus in Kynopiastes, Griechenland
Ferienhaus
Kynopiastes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen ist ein Haus von 240 qm im Bereich Gastouri, 8 km von Korfu Stadt. Dies ist das…
$1,95M
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Ferienhaus in Magoulades, Griechenland
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Magoulades, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Haus besteht a…
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Ferienhaus in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 90 m²
Auf der Insel Korfu gibt es vier Häuser zum Verkauf. Drei von ihnen haben eine Fläche von 35…
$288,284
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Sokraki, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Sokraki, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 320 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimme…
$283,370
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Avliotes, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Avliotes, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$113,348
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Evropouli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 235 qm auf der Insel Korfu. Keller besteht aus einem Abstel…
$649,390
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Ferienhaus in Gouvia, Griechenland
Ferienhaus
Gouvia, Griechenland
Fläche 450 m²
Verkaufen, ein freistehendes Haus von 450 qm in Gouvia! Das Anwesen besteht aus Wohnungen …
$814,689
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Ferienhaus in Argirades, Griechenland
Ferienhaus
Argirades, Griechenland
Fläche 200 m²
Zum Verkauf, ein Ferienhaus bestehend aus drei Wohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei …
$461,255
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Evropouli, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 69 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlaf…
$377,827
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