Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Korfu
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
59 immobilienobjekte total found
Villa in Dassia, Griechenland
Villa
Dassia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 3 …
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 250 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Untergeschoss …
$2,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 150 m²
Zum Verkauf eine 150 qm große Villa in Katavolos, Nordosten von Korfu! Die Villa hat zwei St…
$2,66M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Nissaki, Griechenland
Villa
Nissaki, Griechenland
Fläche 250 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ano Korakiana, Griechenland
Villa
Ano Korakiana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen Maisonette von 340 Quadratmetern auf der Insel Korfu . Die Maisonette hat eine …
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Nissaki, Griechenland
Villa
Nissaki, Griechenland
Fläche 280 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Villa in Kentroma, Griechenland
Villa
Kentroma, Griechenland
Fläche 650 m²
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 45 qm auf der Insel Korfu. Villa besteht aus einem Schlafz…
$543,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kamara, Griechenland
Villa
Kamara, Griechenland
Fläche 147 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 147 qm. auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$550,740
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf 1-stöckige Villa von 65 qm auf der Insel Korfu. Villa besteht aus einem Schlafzi…
$543,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Agii Deka, Griechenland
Villa
Agii Deka, Griechenland
Fläche 250 m²
Elegante Küstenvilla von 250 qm zum Verkauf in Psaras, Korfu! Erwachen Sie den Klang der We…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Benitses, Griechenland
Villa
Benitses, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 Häuser von 120 qm und 280 qm an der Küste von Tsaki Benitses im Südosten von …
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kamara, Griechenland
Villa
Kamara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 290 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kassiopi, Griechenland
Villa
Kassiopi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
Eine Anfrage stellen
Villa in Barbati, Griechenland
Villa
Barbati, Griechenland
Fläche 480 m²
Zum Verkauf Villa von 480 qm auf der Insel Korfu. Es gibt: Heizung. Es ist ein Alarmsystem i…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Souleika, Griechenland
Villa
Souleika, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5624 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.500.000 . This 200 sq. m…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kokkini, Griechenland
Villa
Kokkini, Griechenland
Zu verkaufen: eine Villa von 78,16 qm, Baujahr 2005, in einer ruhigen und gut positionierten…
$375,424
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Katavolos, Griechenland
Villa
Katavolos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Property Code: HPS5600 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.400.000 . This 314 sq. m.…
$3,91M
Eine Anfrage stellen
Villa in Gouvia, Griechenland
Villa
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 900 qm auf der Insel Korfu. Das Untergeschoss besteht aus …
$4,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Agii Deka, Griechenland
Villa
Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 360 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Villa
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Viros, Griechenland
Villa
Viros, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Dassia, Griechenland
Villa
Dassia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Sinarades, Griechenland
Villa
Sinarades, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 181 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Souleika, Griechenland
Villa
Souleika, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Villa in Astrakeri, Griechenland
Villa
Astrakeri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 250 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 132 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Ermones, Griechenland
Villa
Ermones, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Spartilas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Spartilas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Villa in Dassia, Griechenland
Villa
Dassia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen