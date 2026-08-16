Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Korfu
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
19
Municipality of Northern Corfu
7
Stadthaus Löschen
Alles löschen
27 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
Reihenhaus
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Zum Verkauf Maisonette von 206 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Fläche 124 m²
Verkaufen – Zwei Maisonetten in Agios Matthaios Zwei Maisonetten sind im Bereich Agios Matth…
$175,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Vatonies, Griechenland
Reihenhaus
Vatonies, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf ein altes 100 m2 großes Haus im malerischen Dorf Allimatades im Norden von Korfu…
$106,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in Gouvia, Griechenland
Reihenhaus
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Zu verkaufen Maisonette von 185 Quadratmetern auf der Insel Korfu .Die Maisonette hat 3 Wert…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Evropouli, Griechenland
Reihenhaus
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf eine Maisonette von 130 qm in Kobitsi, Zentralkorfu. Die Maisonette besteht aus:…
$253,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
Reihenhaus
Agii Deka, Griechenland
Fläche 101 m²
Verkauf – 101 qm. Maisonette in Agios Matthaios Eine 101 m2 große Maisonette steht zum Verk…
$141,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Reihenhaus in Sinarades, Griechenland
Reihenhaus
Sinarades, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$174,192
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Reihenhaus
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Fläche 121 m²
Zum Verkauf Maisonette von 121 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat eine Ebene. Extra…
$94,457
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kamara, Griechenland
Reihenhaus
Kamara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Zum Verkauf Maisonette von 146 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Psachnia, Griechenland
Reihenhaus
Psachnia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$153,492
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Liapades, Griechenland
Reihenhaus
Liapades, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ano Korakiana, Griechenland
Reihenhaus
Ano Korakiana, Griechenland
Fläche 150 m²
Maisonette zum Verkauf in Ano Koracyan, Corfu Gemütliche Maisonette zum Verkauf in der ruhi…
$182,810
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Gimari, Griechenland
Reihenhaus
Gimari, Griechenland
Fläche 840 m²
Cottage zum Verkauf Gesamtfläche von 840 qm, bestehend aus vier Ebenen. Im Keller befinden s…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Alykes Potamou, Griechenland
Reihenhaus
Alykes Potamou, Griechenland
Fläche 72 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 72 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$484,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
Reihenhaus
Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Zum Verkauf Maisonette von 155 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$324,695
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Benitses, Griechenland
Reihenhaus
Benitses, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 135 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$85,011
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Perivoli, Griechenland
Reihenhaus
Perivoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Zum Verkauf Maisonette von 79 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$129,878
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Platonas, Griechenland
Reihenhaus
Platonas, Griechenland
Fläche 85 m²
Maisonette zum Verkauf, 85 qm im Bereich Agioi Douloi. Die Maisonette ist auf drei Ebenen a…
$112,167
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Gouvia, Griechenland
Reihenhaus
Gouvia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zum Verkauf Maisonette von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$136,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Karousades, Griechenland
Reihenhaus
Karousades, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 106 m²
Verkaufen, ein freistehendes Haus von 270 qm im Dorf Karoussades im Norden von Korfu! Das H…
$129,878
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Fläche 146 m²
Verkauf Maisonette von 146 qm mit einem Grundstück von 534 qm in Tritsi Bereich. Das Anwesen…
$283,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ano Korakiana, Griechenland
Reihenhaus
Ano Korakiana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Verkauf Maisonette von 97 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$141,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agia Eleni, Griechenland
Reihenhaus
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgesc…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kato Agios Markos, Griechenland
Reihenhaus
Kato Agios Markos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Vatos, Griechenland
Reihenhaus
Vatos, Griechenland
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 34 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Stadthaus befinde…
$119,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kamara, Griechenland
Reihenhaus
Kamara, Griechenland
Fläche 150 m²
Zum Verkauf eine Maisonette von 150 qm im Zentrum von Viros Dorf, die etwa 6 km vom Zentrum …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agia Eleni, Griechenland
Reihenhaus
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock …
$177,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen