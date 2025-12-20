Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Mittelgriechenland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Region Mittelgriechenland, Griechenland

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
88 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 2 zimmer in Epanochori, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Epanochori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 120 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$503,290
Schließen
Reihenhaus 4 zimmer in Chrisso, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Chrisso, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$298,462
Schließen
Ferienhaus 13 zimmer in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Ferienhaus 13 zimmer
Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 460 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 4 Sc…
$760,786
Schließen
Sky ApartmentsSky Apartments
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$321,394
Schließen
Ferienhaus 6 zimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$614,481
Schließen
Villa 9 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$2,52M
Schließen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Schließen
Ferienhaus 5 zimmer in Karystos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Karystos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$1,11M
Schließen
Reihenhaus 1 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,80M
Schließen
VernaVerna
Ferienhaus 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$456,472
Schließen
Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Schließen
Villa 5 zimmer in Ellinika, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ellinika, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$994,875
Schließen
Reihenhaus 7 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$503,290
Schließen
Villa 5 zimmer in Theologos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Theologos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
Schließen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 89 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$321,871
Schließen
Ferienhaus 7 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 316 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Untergeschoss …
$433,063
Schließen
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Schließen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 175 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss be…
$702,264
Schließen
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Schließen
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Schließen
Reihenhaus 5 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 195 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Eben…
$311,027
Schließen
Reihenhaus 3 zimmer in Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$436,574
Schließen
Ferienhaus 4 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$298,462
Schließen
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf das Meer, der B…
$585,220
Schließen
Villa 5 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
For sale 3-storey villa of 480 sq.meters in central Greece. Ground floor consists of 2 store…
$1,74M
Schließen
Reihenhaus 5 zimmer in Kymi, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kymi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$222,384
Schließen
Ferienhaus 6 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$427,211
Schließen
Reihenhaus 4 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 132 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Sto…
$526,698
Schließen
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$702,264
Schließen
Ferienhaus 4 zimmer in Nerotrivia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nerotrivia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Schließen
Eigenschaftstypen in Region Mittelgriechenland

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Mittelgriechenland, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
