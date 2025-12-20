Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Mittelgriechenland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Region Mittelgriechenland, Griechenland

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
Zeig mehr
76 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 2 zimmer in Epanochori, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Epanochori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 120 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$503,290
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Chrisso, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Chrisso, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$298,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 13 zimmer in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Ferienhaus 13 zimmer
Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 460 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 4 Sc…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$321,394
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$614,481
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Karystos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Karystos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus 5 zimmer in Kalybia Libadiou, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kalybia Libadiou, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Loutra Ypatis, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Loutra Ypatis, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 365 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 0-stöckiges Haus von 365 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$419,018
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 1 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Vienna PropertyVienna Property
Ferienhaus 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$456,472
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 7 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$503,290
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 zimmer in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Municipality of Tanagra, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$138,234
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Theologos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Theologos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 402 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Ano Vathia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Ano Vathia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$298,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf das Meer, der B…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Kymi, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kymi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$427,211
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 3 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 100 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$169,714
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Kamena Vourla Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 120 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$292,610
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Manikia, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Manikia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Aetos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Aetos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus W…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Region Mittelgriechenland

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Mittelgriechenland, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen