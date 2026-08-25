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Villen in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
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28 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811 680
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$920 953
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649 390
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
$1,77M
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 335 m²
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
2-stöckige Villa von 240 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$448 669
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Villa in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 595 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 595 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$1,83M
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$531 319
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$818 915
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Villa in Arachova, Griechenland
Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$531 319
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560 837
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
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Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Peloponnes. Der Untergeschoss besteh…
$3,31M
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 493 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 493 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$1,36M
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
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Municipality of Orchomenos, Griechenland
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Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
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Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$625 776
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Villa in Delfi, Griechenland
Villa
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 240 Quadratmetern in Arachova. Der erste Stock besteht au…
$885 531
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823 151
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Villa in Livanates, Griechenland
Villa
Livanates, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,13M
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 1000 qm in Attica. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg…
$826 496
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$814 689
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Villa 5 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
PROJEKTBESCHREIBUNG Aegean Breeze II ist ein exklusives Projekt mit Strandapartments und …
$413 131
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Villa 4 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298 046
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Villa 2 zimmer in Glyphada, Griechenland
Villa 2 zimmer
Glyphada, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
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Villa 5 zimmer in Aliveri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
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Villa 5 zimmer in Marmari, Griechenland
Villa 5 zimmer
Marmari, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
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Immobilienangaben in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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