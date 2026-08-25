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Ferienhäuser in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
7
Municipal Unit of Inofyta
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38 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 165 Quadratmetern in Attika. Die erste Et…
$303 529
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230 627
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 180 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$531 319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$259 756
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Ferienhaus in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus
Aliveri, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$366 020
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531 319
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 102 m2 im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 3 Sch…
$259 756
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755 654
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,42M
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$153 492
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295 177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413 248
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 299 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 299 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$767 461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus W…
$531 319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$366 020
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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501 801
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mouriki, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mouriki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$425 055
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,89M
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Ferienhaus in Arachova, Griechenland
Ferienhaus
Arachova, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf ein wunderbares Chalet von 420 qm in Parnassos. Dieses gemütliche Blo…
$3,54M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 165 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$200 720
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$413 248
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Inofyta, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Inofyta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$141 685
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Arachova. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426 661
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
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Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$231 348
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$549 030
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Ferienhaus in Loutra Ypatis, Griechenland
Ferienhaus
Loutra Ypatis, Griechenland
Fläche 365 m²
Verkauf 0-stöckiges Haus von 365 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$422 694
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$1,77M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 170 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$342 406
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