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Wohnimmobilien in Ägäis, Griechenland

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Kea Municipality
6
Municipality of Mytilene
4
Municipality of Thira
9
Thira Municipal Unit
9
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51 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kea Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche neu gebaute Villa am Meer in einer der privi…
$2,14M
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Haus 2 Schlafzimmer in Chrysomilia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Chrysomilia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Über den kristallklaren Gewässern der Ägäis, im unberührten Dorf Kampi auf der bezaubernden …
$601,038
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Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in Korissia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Korissia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einer wirklich privilegierten Lage auf der Insel Kea, in der begehrten Gegend von Vourkar…
$497,012
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$885,531
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zum Verkauf Maisonette von 136 qm auf Inseln. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss beste…
$427,417
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Grekodom Development
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
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Haus 2 Schlafzimmer in Analipsi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Analipsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In wunderschöner Astypalea, der Insel ’Butterfly’’ der Ägäis, einem Paradies auf Erden, ist …
$277,402
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Galissas, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Galissas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Immobilienübersicht: Apartmentkomplex auf der Insel Syros Standort: Insel Syros, Griechen…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Mirina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Mirina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$325,631
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Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 2 Schlafzimmer in Chrysomilia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Chrysomilia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Über den kristallklaren Gewässern der Ägäis, im unberührten Dorf Kampi auf der bezaubernden …
$601,038
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Mytilene, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$920,953
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mithymna, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mithymna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 304 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$826,496
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Villa in Mykonos, Griechenland
Villa
Mykonos, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Grekodom Development
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Preis auf Anfrage
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Bungalow 2 zimmer in Municipality of Thira, Griechenland
Bungalow 2 zimmer
Municipality of Thira, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Modernes Doppelhaus in Bestlage | Santorini Lage: Santorini — 2,5 km nach Fira, 1,4…
$374,989
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Wohnung in Perama, Griechenland
Wohnung
Perama, Griechenland
Fläche 79 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 79 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$228,484
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Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
$799,211
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Haus 2 Schlafzimmer in Chrysomilia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Chrysomilia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Über den kristallklaren Gewässern der Ägäis, im unberührten Dorf Kampi auf der bezaubernden …
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Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Villa
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Villa 12 zimmer in Mykonos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Mykonos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
Zu verkaufen Maisonette von 205 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Se…
$484,091
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Haus 3 Schlafzimmer in Paros Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paros Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 5 000 m²
Paros Residenz 170 m² – 5.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, Privater Pool – 1/6 Miteigentu…
$254,876
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