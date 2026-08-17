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Wohnimmobilien in Municipality of Mytilene, Griechenland

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Mytilene Municipal Unit
3
Mytilini
3
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zum Verkauf Maisonette von 136 qm auf Inseln. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss beste…
$427,417
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
Zu verkaufen Maisonette von 205 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Se…
$484,091
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Mytilene, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$920,953
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Perama, Griechenland
Wohnung
Perama, Griechenland
Fläche 79 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 79 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$228,484
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Eigenschaftstypen in Municipality of Mytilene

häuser

Immobilienangaben in Municipality of Mytilene, Griechenland

mit Meerblick
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