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Wohnimmobilien in Kea Municipality, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
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Haus 3 Schlafzimmer in Korissia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Korissia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einer wirklich privilegierten Lage auf der Insel Kea, in der begehrten Gegend von Vourkar…
$506,667
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Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
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Haus 5 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 5 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Ein einzigartiges Anwesen in einer erstaunlich ruhigen Lage. Vor dem Meer und der Welle. Mit…
$889,737
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Immobilienangaben in Kea Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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