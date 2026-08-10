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Wohnimmobilien in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Aghia Anna, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Aghia Anna, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Immobilienangaben in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland

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