Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Western Lesvos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipality of Western Lesvos, Griechenland

;
häuser
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es …
$165,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mithymna, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mithymna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 304 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skala Eresou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skala Eresou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 146 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Western Lesvos, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen