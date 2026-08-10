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Wohnimmobilien in Gemeinde Andros, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa in Andros, Griechenland
Villa
Andros, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Villa auf einem Hügel mit Blick auf das Mittelmeer, mit Blick auf das Ägäis und seine Inseln…
$3,83M
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