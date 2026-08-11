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Investition 85 m² in Berlin, Deutschland
Investition 85 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 7
Paket von 3 Wohnungen in einem neuen Gebäude in der Region Berlin-Mitte zur Miete. Aus…
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Investition 400 m² in Berlin, Deutschland
Investition 400 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien im 1. Stock eines Wohnhauses, langfristig (Fitnessstudio mit einem Geschäf…
$4,61M
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Investition 85 m² in Berlin, Deutschland
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Berlin, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 7
Paket von 3 Wohnungen in einem neuen Gebäude in der Region Berlin-Mitte zu vermieten.Ausrüst…
$1,00M
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TekceTekce
Investition 400 m² in Berlin, Deutschland
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Berlin, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien im 1. Stock eines Wohnhauses, das langfristig (Fitnessstudio mit einem Ges…
$4,65M
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