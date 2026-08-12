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Gewerbeimmobilien in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
73
Kobuleti
3
159 immobilienobjekte total found
Residenz 47 m² in Kobuleti, Georgien
Premium Premium
Residenz 47 m²
Kobuleti, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/32
$140,220
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Hotel 49 m² in Batumi, Georgien
Premium Premium
Hotel 49 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$266,222
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Gewerbefläche 64 m² in Batumi, Georgien
TOP TOP
Gewerbefläche 64 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 10/1
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$121,600
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE in Batumi, Georgien
HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE
Batumi, Georgien
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
Investition Profitables Geschäft am Meer – Investieren Sie in die Zukunft! Wir bieten …
$550,000
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Privatverkäufer
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Hotel 50 m² in Batumi, Georgien
Hotel 50 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Diese brandneue Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im renommierten Metro-C…
$134,645
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 109 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 109 m²
Batumi, Georgien
Fläche 109 m²
Etagenzahl 58
Gewerbefläche 109,4 m2 mit Meerblick (kostenloser Grundriss) im First Tower - Ambassadori Is…
$548,420
MwSt.
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Gewerbefläche 117 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 117 m²
Batumi, Georgien
Fläche 117 m²
Etagenzahl 58
Geschäftsräume 117,41 m2 mit Meerblick (kostenloser Grundriss) in First Tower - Ambassadori …
$587,060
MwSt.
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Gewerbefläche 123 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 123 m²
Batumi, Georgien
Fläche 123 m²
Etagenzahl 58
Geschäftsräume 123,15m2 mit Meerblick (kostenloser Grundriss) in First Tower - Ambassadori I…
$615,000
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Hotel 51 m² in Batumi, Georgien
Hotel 51 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Objektbeschreibung: Diese hochwertig ausgestattete 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer h…
$134,656
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 197 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 197 m²
Batumi, Georgien
Fläche 197 m²
Etagenzahl 58
Gewerbefläche 197,42 m2 mit Meerblick (kostenloser Grundriss) in First Tower - Ambassadori I…
$987,000
MwSt.
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Hotel 54 m² in Batumi, Georgien
Hotel 54 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Objektbeschreibung: Diese helle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer hohen Etage eines mo…
$116,162
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 175 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 175 m²
Batumi, Georgien
Fläche 175 m²
Etagenzahl 58
Geschäftsräume 175,09 m2 mit Meerblick (kostenloser Grundriss) in First Tower - Ambassadori …
$875,450
MwSt.
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Hotel 32 m² in Batumi, Georgien
Hotel 32 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne und sehr gepflegte Studio-Apartment befindet sich in eine…
$72,475
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 27 m² in Batumi, Georgien
Hotel 27 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Objektbeschreibung: Dieses neue, vollständig möblierte und ausgestattete Studio befindet sic…
$51,606
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² in Batumi, Georgien
Hotel 50 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Diese luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im 16. Stock in einer d…
$108,395
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 75 m² in Batumi, Georgien
Hotel 75 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Diese wunderschön renovierte Maisonettewohnung mit zwei Schlafzimmern be…
$182,665
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 36 m² in Batumi, Georgien
Hotel 36 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Studio-Apartment befindet sich in einer hohen Etage der B…
$91,056
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 44 m² in Batumi, Georgien
Hotel 44 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Objektbeschreibung: Diese stilvolle und gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer mo…
$98,598
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Nils Ott Real Estates
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Residenz 83 m² in Kobuleti, Georgien
Residenz 83 m²
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/32
$271,524
MwSt.
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KBK
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Gewerbefläche 34 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 34 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$60,025
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Hotel 101 m² in Batumi, Georgien
Hotel 101 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$566,480
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$209,935
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Gewerbefläche 39 m² in Batumi, Georgien
Gewerbefläche 39 m²
Batumi, Georgien
Fläche 39 m²
Etagenzahl 8
Gewerberäume werden an einem Ort mit hohem Verkehr verkauft.Dank der hohen Decken (5 m) ist …
$84,500
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$303,231
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$345,343
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
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Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$216,296
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Hotel 33 m² in Batumi, Georgien
Hotel 33 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$157,578
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Gewerbefläche in Batumi, Georgien
Gewerbefläche
Batumi, Georgien
Next address —this is an ambitious multifunctional residential complex located in the heart …
Preis auf Anfrage
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Аталанта
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Hotel 32 m² in Batumi, Georgien
Hotel 32 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses helle und gepflegte Studio befindet sich im 6. Stock des Orbi Bea…
$63,707
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Hotel in Batumi, Georgien
Hotel
Batumi, Georgien
Etagenzahl 5
Family Club - exklusives Hotel in der Nähe des Schwarzen MeeresLuxushotel für einen erholsam…
Preis auf Anfrage
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Аталанта
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