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Hotels in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
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Hotel 49 m² in Batumi, Georgien
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Hotel 49 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$266,222
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HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE in Batumi, Georgien
HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE
Batumi, Georgien
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
Investition Profitables Geschäft am Meer – Investieren Sie in die Zukunft! Wir bieten …
$550,000
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Hotel 50 m² in Batumi, Georgien
Hotel 50 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Diese brandneue Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im renommierten Metro-C…
$134,645
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TekceTekce
Hotel 51 m² in Batumi, Georgien
Hotel 51 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Objektbeschreibung: Diese hochwertig ausgestattete 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer h…
$134,656
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Hotel 54 m² in Batumi, Georgien
Hotel 54 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Objektbeschreibung: Diese helle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer hohen Etage eines mo…
$116,162
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Hotel 32 m² in Batumi, Georgien
Hotel 32 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne und sehr gepflegte Studio-Apartment befindet sich in eine…
$72,475
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Hotel 27 m² in Batumi, Georgien
Hotel 27 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Objektbeschreibung: Dieses neue, vollständig möblierte und ausgestattete Studio befindet sic…
$51,606
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Hotel 50 m² in Batumi, Georgien
Hotel 50 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Diese luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im 16. Stock in einer d…
$108,395
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Hotel 75 m² in Batumi, Georgien
Hotel 75 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Diese wunderschön renovierte Maisonettewohnung mit zwei Schlafzimmern be…
$182,665
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Hotel 36 m² in Batumi, Georgien
Hotel 36 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Studio-Apartment befindet sich in einer hohen Etage der B…
$91,056
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Hotel 44 m² in Batumi, Georgien
Hotel 44 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Objektbeschreibung: Diese stilvolle und gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer mo…
$98,598
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Hotel 101 m² in Batumi, Georgien
Hotel 101 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$566,480
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$209,935
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
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$303,231
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
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Fläche 41 m²
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Hotel 33 m² in Batumi, Georgien
Hotel 33 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
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$157,578
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Hotel 32 m² in Batumi, Georgien
Hotel 32 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses helle und gepflegte Studio befindet sich im 6. Stock des Orbi Bea…
$63,707
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Hotel in Batumi, Georgien
Hotel
Batumi, Georgien
Etagenzahl 5
Family Club - exklusives Hotel in der Nähe des Schwarzen MeeresLuxushotel für einen erholsam…
Preis auf Anfrage
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Hotel 42 m² in Batumi, Georgien
Hotel 42 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Diese attraktive 2-Zimmer-Wohnung befindet sich auf einer hohen Etage ei…
$94,172
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Hotel 70 m² in Batumi, Georgien
Hotel 70 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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$340,264
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
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$216,296
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Hotel 670 m² in Batumi, Georgien
Hotel 670 m²
Batumi, Georgien
Fläche 670 m²
Etagenzahl 5
Das Hotel ist am malerischsten Ort der Küste Georgiens, im Dorf Kvariati zu verkaufen. Zur H…
$1,19M
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Hotel 29 m² in Batumi, Georgien
Hotel 29 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
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$154,547
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Hotel 37 m² in Batumi, Georgien
Hotel 37 m²
Batumi, Georgien
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Fläche 37 m²
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$200,922
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 64 m²
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
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$342,999
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Hotel 53 m² in Batumi, Georgien
Hotel 53 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objektbeschreibung: Diese helle und geschmackvoll eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung befindet si…
$110,265
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Hotel 25 m² in Batumi, Georgien
Hotel 25 m²
Batumi, Georgien
Fläche 25 m²
RAMADA RESIDENCES von Wyndham – Markenhäuser im Herzen von BatumiDirektes Angebot vom Entwic…
$112,000
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