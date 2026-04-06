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Büroräumen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

Batumi
3
4 immobilienobjekte total found
Büro 81 m² in Batumi, Georgien
Büro 81 m²
Batumi, Georgien
Fläche 81 m²
Etagenzahl 26
A spacious, fully equipped office is for sale in a prestigious area of ​​Batumi, in the elit…
$160,000
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Büro 285 m² in Batumi, Georgien
Büro 285 m²
Batumi, Georgien
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
Gewerberäume befinden sich auf einer der Hauptstraßen der Stadt, Bagrationi str., in dem beq…
$505,750
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Büro 50 m² in Batumi, Georgien
Büro 50 m²
Batumi, Georgien
Fläche 50 m²
Etagenzahl 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
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Büro 57 m² in Batumi, Georgien
Büro 57 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Ein helles, geräumiges Zimmer im Batumi View Residential Complex wird im zweiten Stock mit B…
$112,000
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Eigenschaftstypen in Autonome Republik Adscharien

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