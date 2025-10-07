  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau The Platinum Tower

von
$105,262
;
26
ID: 23231
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.10.25

Standort

  • Grundstück
    Gambia
  • Region / Bundesland
    Kanifing
  • Stadt
    Serrekunda

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Studios und 2 & 3 Schlafzimmer möblierte Apartments | Platinum Tower | Cape Point Erleben Sie Luxus Oceanfront Living am Platinum Tower in Cape Point. Willkommen in Platinum Tower – Die erstklassige Luxusentwicklung von Gambia, die perfekt im renommierten Stadtteil Capepoint von Bakau positioniert ist. Dieses atemberaubende 11-story Wunder bietet atemberaubende Aussicht auf den Atlantik und setzt einen neuen Standard für anspruchsvolles Wohnen am Wasser. FIRST ZU ANGEBOTEN FULLY FURNISCHE WOHNUNGEN INKLUSUNG von AC’s und FULLY FITTED KITCHEN Exklusive Rabatt Angebote Erhalten Sie signifikante Einsparungen bei den angegebenen Preisen: – 10% Rabatt auf die angegebenen Preise des Entwicklers, gültig bis 31. Januar 2025 – Zusätzlich 15% Rabatt für 100% Barzahlung Zum Beispiel: Preis des Entwicklers für eine Standardeinheit: 235.000 € Mit 10% Rabatt: 211,500 € Ein zusätzlicher 5% Rabatt mit voller Barzahlung ist verfügbar. 15 % DISKOULE IN INSGESAMT Diese erheblichen Einsparungen stellen eine einmalige Gelegenheit dar, in Platinum Tower zu Vorzugszinsen zu investieren. Alle Rabatte werden auf die offiziellen, in der Preisliste angegebenen Preise des Entwicklers angewendet. Kontaktieren Sie Gamrealty heute, um mehr über diese exklusiven Rabattmöglichkeiten zu erfahren und Ihre Luxus-Wohnung zum bestmöglichen Preis zu sichern. Hinweis: Es gelten Bedingungen. Rabatte unterliegen der Einhaltung des Zahlungsplans und können nicht mit anderen Angeboten des Entwicklers kombiniert werden. Strategisch im Herzen von Cape Point gelegen, wo zahlreiche Botschaften, Konsulate, NGOs, der Medical Research Council (MRC) und andere internationale Institutionen ihre Präsenz etabliert haben, bietet Platinum Tower die perfekte Residenz für diplomatische Mitarbeiter, Expatriate und Profis, die eine Premium-Unterkunft in einem sicheren und prestigeträchtigen Umfeld suchen. APARTMENT TYPES & PRICING: Studios: Ab 89.900 € 2 Schlafzimmer Apartments: ab 154.300 € 3 Schlafzimmer Apartments: ab €231,700 Luxus Penthouses: ab 392,300 € FRAU: Studios: 40,54 m2 intern + geräumige Terrassen bis 21,85 m2 2 Schlafzimmer: 84.08 m2 intern + Terrassen bis 49.56 m2 3 Schlafzimmer: 127,40 m2 intern + Terrassen bis 74,40 m2 Penthouses: 154 m2 intern + expansive 192.60 m2 Terrassen Jedes der fachmännisch gestalteten Studios mit 2 und 3 Schlafzimmern verfügt über: Geräumige Layouts von 156 bis 187 Quadratmetern Große private Terrassen mit Panoramablick auf das Meer Komplett eingerichtete Innenräume mit Premium-Finishs Voll ausgestattete importierte Küche mit Markengeräten Klimaanlage in Split während High-Speed Breitband-Konnektivität Wasser- und Stromsicherung Zu den exklusiven Annehmlichkeiten gehören: Hochgeschwindigkeitsaufzüge Dedizierte Parkplätze Fitnessstudio vor Ort 24/7 Sicherheit mit CCTV Professionelles Immobilienmanagement Einzelhandelsräume und Cafés im Komplex Der Platinum Tower befindet sich in Kappoints Stadtteil und bietet einen einfachen Zugang zu Business-Hubs, Unterhaltungsmöglichkeiten und den schönsten Attraktionen. Die Entwicklung verbindet die Gelassenheit des Meeres am Leben mit der Bequemlichkeit der städtischen Zugänglichkeit. Penthouse-Einheiten und verschiedene Grundrisse stehen Ihren Vorlieben zur Verfügung. Erleben Sie die Kunst des erhöhten Wohnens im Platinum Tower, wo Luxus Ruhe am Meer trifft. Kontaktieren Sie uns heute, um eine Besichtigung zu planen oder mehr über diese außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in der renommiertesten Wohnentwicklung von Gambia zu erfahren. CALL +220 2696613 FÜR MEHR ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE Eigenschaften 24/7 Sicherheit 3 Jahre Zahlungsplan Klimaanlage Ferienwohnungen Backup Power Balkone Kauf-zu-Let In der Nähe von Strand In der Nähe des Golfplatzes Aufzug Voll möbliert Hotel Art Reception Importierte Küche Investitionsmöglichkeiten Qualitätsveredelung Ruhebereich Meerblick Balkon Tiefgarage

Standort auf der Karte

Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
