Wohnung in einem Neubau The Platinum Tower

Studios und 2 & 3 Schlafzimmer möblierte Apartments | Platinum Tower | Cape Point
Erleben Sie Luxus Oceanfront Living am Platinum Tower in Cape Point.
Willkommen in Platinum Tower – Die erstklassige Luxusentwicklung von Gambia, die perfekt im renommierten Stadtteil Capepoint von Bakau positioniert ist. Dieses atemberaubende 11-story Wunder bietet atemberaubende Aussicht auf den Atlantik und setzt einen neuen Standard für anspruchsvolles Wohnen am Wasser.
FIRST ZU ANGEBOTEN FULLY FURNISCHE WOHNUNGEN
INKLUSUNG von AC’s und FULLY FITTED KITCHEN
Exklusive Rabatt Angebote
Erhalten Sie signifikante Einsparungen bei den angegebenen Preisen:
– 10% Rabatt auf die angegebenen Preise des Entwicklers, gültig bis 31. Januar 2025
– Zusätzlich 15% Rabatt für 100% Barzahlung
Zum Beispiel:
Preis des Entwicklers für eine Standardeinheit: 235.000 €
Mit 10% Rabatt: 211,500 €
Ein zusätzlicher 5% Rabatt mit voller Barzahlung ist verfügbar. 15 % DISKOULE IN INSGESAMT
Diese erheblichen Einsparungen stellen eine einmalige Gelegenheit dar, in Platinum Tower zu Vorzugszinsen zu investieren. Alle Rabatte werden auf die offiziellen, in der Preisliste angegebenen Preise des Entwicklers angewendet.
Kontaktieren Sie Gamrealty heute, um mehr über diese exklusiven Rabattmöglichkeiten zu erfahren und Ihre Luxus-Wohnung zum bestmöglichen Preis zu sichern.
Hinweis: Es gelten Bedingungen. Rabatte unterliegen der Einhaltung des Zahlungsplans und können nicht mit anderen Angeboten des Entwicklers kombiniert werden.
Strategisch im Herzen von Cape Point gelegen, wo zahlreiche Botschaften, Konsulate, NGOs, der Medical Research Council (MRC) und andere internationale Institutionen ihre Präsenz etabliert haben, bietet Platinum Tower die perfekte Residenz für diplomatische Mitarbeiter, Expatriate und Profis, die eine Premium-Unterkunft in einem sicheren und prestigeträchtigen Umfeld suchen.
APARTMENT TYPES & PRICING:
Studios: Ab 89.900 €
2 Schlafzimmer Apartments: ab 154.300 €
3 Schlafzimmer Apartments: ab €231,700
Luxus Penthouses: ab 392,300 €
FRAU:
Studios: 40,54 m2 intern + geräumige Terrassen bis 21,85 m2
2 Schlafzimmer: 84.08 m2 intern + Terrassen bis 49.56 m2
3 Schlafzimmer: 127,40 m2 intern + Terrassen bis 74,40 m2
Penthouses: 154 m2 intern + expansive 192.60 m2 Terrassen
Jedes der fachmännisch gestalteten Studios mit 2 und 3 Schlafzimmern verfügt über:
Geräumige Layouts von 156 bis 187 Quadratmetern
Große private Terrassen mit Panoramablick auf das Meer
Komplett eingerichtete Innenräume mit Premium-Finishs
Voll ausgestattete importierte Küche mit Markengeräten
Klimaanlage in Split während
High-Speed Breitband-Konnektivität
Wasser- und Stromsicherung
Zu den exklusiven Annehmlichkeiten gehören:
Hochgeschwindigkeitsaufzüge
Dedizierte Parkplätze
Fitnessstudio vor Ort
24/7 Sicherheit mit CCTV
Professionelles Immobilienmanagement
Einzelhandelsräume und Cafés im Komplex
Der Platinum Tower befindet sich in Kappoints Stadtteil und bietet einen einfachen Zugang zu Business-Hubs, Unterhaltungsmöglichkeiten und den schönsten Attraktionen. Die Entwicklung verbindet die Gelassenheit des Meeres am Leben mit der Bequemlichkeit der städtischen Zugänglichkeit.
Penthouse-Einheiten und verschiedene Grundrisse stehen Ihren Vorlieben zur Verfügung. Erleben Sie die Kunst des erhöhten Wohnens im Platinum Tower, wo Luxus Ruhe am Meer trifft.
Kontaktieren Sie uns heute, um eine Besichtigung zu planen oder mehr über diese außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in der renommiertesten Wohnentwicklung von Gambia zu erfahren.
CALL +220 2696613 FÜR MEHR ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE
Eigenschaften
24/7 Sicherheit
3 Jahre Zahlungsplan
Klimaanlage
Ferienwohnungen
Backup Power
Balkone
Kauf-zu-Let
In der Nähe von Strand
In der Nähe des Golfplatzes
Aufzug
Voll möbliert
Hotel Art Reception
Importierte Küche
Investitionsmöglichkeiten
Qualitätsveredelung
Ruhebereich
Meerblick Balkon
Tiefgarage
Standort auf der Karte
Serrekunda, Gambia
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit
