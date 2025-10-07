Wohnung in einem Neubau The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Luxuswohnungen zum Verkauf | Senegambia Strip
Der Hub – Luxusleben im Herzen von Senegambia
Preise beginnen ab $114.000 für ein 1-Zimmer-Wohnung
Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in The Hub, einem außergewöhnlichen Luxus-Apartment-Komplex im pulsierenden Herzen des renommierten Senegambia Strip von Gambia. Mit einer perfekten Mischung aus modernem Design und Komfort bietet The Hub einen Lebensstil wie kein anderer, mit geräumigen, hellen Apartments, Premium-Finishs und einer Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten.
Schlüsselmerkmale:
Standort:
Genießen Sie einfachen Zugang zu erstklassigen Stränden, lebhaftem Nachtleben, Restaurants, kulturellen Attraktionen und allem, was Senegambia zum Herzschlag von The Gambia macht.
Moderne Residenzen:
Wählen Sie aus verschiedenen wunderschön gestalteten Apartments mit High-End-Finishs und durchdachten Layouts.
Genießen Sie geräumige, helle Apartments mit High-End-Finish.
Einzelhandel und Gastronomie:
Erdgeschoss-Cafés, Restaurants und Geschäfte für ultimativen Komfort.
Sichere Parkplätze:
Tiefgarage mit 24/7 Sicherheit.
Backup Power & Wasser:
Zuverlässige Dienstprogramme, sorgen für Komfort und Frieden des Geistes.
Professional Management:
Profitieren Sie von professionellem Management, um eine sichere, saubere und gepflegte Umgebung zu gewährleisten, mit der Sie sich auf Ihr neues Zuhause konzentrieren können.
Das The Hub liegt nur wenige Schritte vom belebten Senegambia Strip entfernt und bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Lage. Mit flexiblen Zahlungsplänen, die zur Verfügung stehen, war das Eigentum Ihres Traumhauses nie einfacher.
Zahlungsbedingungen:
Option 1: 30% Anzahlung, 40% bei Strukturabschluss, 30% bei Übergabe.
Option 2: 20% Anzahlung, wobei der Rest vierteljährlich bis zum Übergabedatum geteilt wird.
Kontaktieren Sie uns heute
um mehr zu lernen und Ihren Platz in einer der gefragtesten Adressen in der Gambia zu sichern!
CALL 2696613 MEHR ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE
Eigenschaften
2 Haupteingänge
24/7 Sicherheit
Klimaanlage
Ferienwohnungen
Backup Power
Balkone
Kauf-zu-Let
CCTV Sicherheitssystem
In der Nähe von Strand
Gesundheit in der Nähe
Hotel Art Reception
Investitionsmöglichkeiten
Zahlungsplan
Qualitätsveredelung
Meerblick Balkon
Geschäfte und Einkaufszentren in der Nähe
Tiefgarage
Standort auf der Karte
Sukuta, Gambia
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
