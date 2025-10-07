  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Sukuta, Gambia
von
$114,000
ID: 23232
Letzte Aktualisierung: 07.10.25

Standort

  • Grundstück
    Gambia
  • Region / Bundesland
    West Coast Region
  • Nachbarschaft
    Brikama
  • Stadt
    Sukuta

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Luxuswohnungen zum Verkauf | Senegambia Strip Der Hub – Luxusleben im Herzen von Senegambia Preise beginnen ab $114.000 für ein 1-Zimmer-Wohnung Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in The Hub, einem außergewöhnlichen Luxus-Apartment-Komplex im pulsierenden Herzen des renommierten Senegambia Strip von Gambia. Mit einer perfekten Mischung aus modernem Design und Komfort bietet The Hub einen Lebensstil wie kein anderer, mit geräumigen, hellen Apartments, Premium-Finishs und einer Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten. Kontaktieren Sie uns heute um mehr zu lernen und Ihren Platz in einer der gefragtesten Adressen in der Gambia zu sichern! CALL 2696613 MEHR ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE Schlüsselmerkmale: Standort: Genießen Sie einfachen Zugang zu erstklassigen Stränden, lebhaftem Nachtleben, Restaurants, kulturellen Attraktionen und allem, was Senegambia zum Herzschlag von The Gambia macht. Moderne Residenzen: Wählen Sie aus verschiedenen wunderschön gestalteten Apartments mit High-End-Finishs und durchdachten Layouts. Genießen Sie geräumige, helle Apartments mit High-End-Finish. Einzelhandel und Gastronomie: Erdgeschoss-Cafés, Restaurants und Geschäfte für ultimativen Komfort. Sichere Parkplätze: Tiefgarage mit 24/7 Sicherheit. Backup Power & Wasser: Zuverlässige Dienstprogramme, sorgen für Komfort und Frieden des Geistes. Professional Management: Profitieren Sie von professionellem Management, um eine sichere, saubere und gepflegte Umgebung zu gewährleisten, mit der Sie sich auf Ihr neues Zuhause konzentrieren können. Das The Hub liegt nur wenige Schritte vom belebten Senegambia Strip entfernt und bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Lage. Mit flexiblen Zahlungsplänen, die zur Verfügung stehen, war das Eigentum Ihres Traumhauses nie einfacher. Zahlungsbedingungen: Option 1: 30% Anzahlung, 40% bei Strukturabschluss, 30% bei Übergabe. Option 2: 20% Anzahlung, wobei der Rest vierteljährlich bis zum Übergabedatum geteilt wird. Kontaktieren Sie uns heute um mehr zu lernen und Ihren Platz in einer der gefragtesten Adressen in der Gambia zu sichern! CALL 2696613 MEHR ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE Eigenschaften 2 Haupteingänge 24/7 Sicherheit Klimaanlage Ferienwohnungen Backup Power Balkone Kauf-zu-Let CCTV Sicherheitssystem In der Nähe von Strand Gesundheit in der Nähe Hotel Art Reception Investitionsmöglichkeiten Zahlungsplan Qualitätsveredelung Meerblick Balkon Geschäfte und Einkaufszentren in der Nähe Tiefgarage

Standort auf der Karte

Sukuta, Gambia
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
