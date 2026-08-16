Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Yialia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Yialia, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Yialia, Zypern
Villa
Yialia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Diese atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern verbindet die moderne Architektur mit dem tra…
$928,322
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Yialia, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen