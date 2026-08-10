Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Geroskipou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Geroskipou, Zypern

;
penthäuser
21
studio-wohnungen
14
1 Zimmer
153
2 Zimmer
308
Zeig mehr
48 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Tauchen Sie ein in den Luxus und die Ruhe dieses Anwesens, wo sich strahlende Sonnenuntergän…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Luxus-Wohnung mit einem Schlafzimmer, die jeden Tag voller Eleganz, Komfort und atemberauben…
$339,935
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$339,935
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 86 m²
Dieses Apartment ist entworfen, um atemberaubenden Meerblick zu erfassen. Die Wohnung verfü…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$339,935
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$339,935
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Tauchen Sie ein in den Luxus und die Ruhe dieses Anwesens, wo sich strahlende Sonnenuntergän…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Exklusive Boutiquenentwicklung in Koloni, Paphos Eine wirklich seltene Gelegenheit, eine vo…
$439,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$339,935
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Tauchen Sie ein in den Luxus und die Ruhe dieses Anwesens, wo sich strahlende Sonnenuntergän…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 314 m²
Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa, nur 400 Meter vom Meer entfernt, verbindet modernes Design m…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Tauchen Sie ein in den Luxus und die Ruhe dieses Anwesens, wo sich strahlende Sonnenuntergän…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Dieses Apartment ist entworfen, um atemberaubenden Meerblick zu erfassen. Das Anwesen verfü…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 86 m²
Dieses Apartment ist entworfen, um atemberaubenden Meerblick zu erfassen. Die Wohnung verfü…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Exklusive Boutiquenentwicklung in Koloni, Paphos Eine wirklich seltene Gelegenheit, eine vo…
$439,566
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Luxus-Wohnung mit einem Schlafzimmer, die jeden Tag voller Eleganz, Komfort und atemberauben…
$339,935
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Diese Eigenschaft ist entworfen, um atemberaubende Meerblick zu erfassen. Diese schöne Wohn…
$391,789
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Dieses Apartment ist entworfen, um atemberaubenden Meerblick zu erfassen. Das Anwesen verfü…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen