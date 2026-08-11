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Wohnimmobilien in Vavla, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Vavla, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Vavla, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Das Haus besteht aus einem offenen Wohn-, Küche- und Essbereich, Schlafzimmer und loo/Dusche…
$479,139
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 zimmer in Vavla, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Vavla, Zypern
Zimmer 3
Fläche 152 m²
Zu verkaufen im Bau Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum - Provinz Limassol, mit 112 qm. über…
$425,420
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