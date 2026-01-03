Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Vasa Koilaniou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Vasa Koilaniou, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Gemütliches, traditionelles Dorfhaus auf dem Markt. Das Haus besteht aus vier Schlafzimmern,…
$345,697
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Einfamilienhaus in der schönen Dorf Vasa Koilaniou. Dieses H…
$172,848
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Prästigiös restauriertes Steingebäude im Herzen des Dorfes Vasa Koilaniou mit drei Wohneinhe…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Vasa Koilaniou, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen