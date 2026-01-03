Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Vasa Koilaniou, Zypern

Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
LAND von 10034m2 IN VASA KOILANIOULand von 10034m2, in Vasa Koilaniou. Das Land hat Wasser u…
$40,331
Haus in Vassa, Zypern
Haus
Vassa, Zypern
Fläche 160 m²
Dieses traditionelle Steinhaus befindet sich im Dorf Vasa, 35 Autominuten von Limassol oder …
$74,901
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Wohngebiet in Vasa Koilaniou Dorf in Limassol. Es hat eine unregelmäßige Form; eine unebene …
$132,517
Villa in Vassa, Zypern
Villa
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Prästigiös restauriertes Steingebäude im Herzen des Dorfes Vasa Koilaniou mit drei Wohneinhe…
$337,241
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Gemütliches, traditionelles Dorfhaus auf dem Markt. Das Haus besteht aus vier Schlafzimmern,…
$345,697
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie dieses freistehende Haus zum Verkauf in der ruhigen Gegend von Vasa Koilaniou.…
$194,742
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Einfamilienhaus in der schönen Dorf Vasa Koilaniou. Dieses H…
$172,848
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Ein landwirtschaftliches Grundstück von 7024 qm in Vasa Koilaniou Dorf ist jetzt verfügbar. …
$86,424
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Das Land hat eine registrierte Straße und es gibt Wasser und Strom in der Gegend. Ideal für …
$57,616
Immobilienangaben in Vasa Koilaniou, Zypern

