  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Vasa Koilaniou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Vasa Koilaniou, Zypern

8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
LAND von 10034m2 IN VASA KOILANIOULand von 10034m2, in Vasa Koilaniou. Das Land hat Wasser u…
$40,331
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Wohngebiet in Vasa Koilaniou Dorf in Limassol. Es hat eine unregelmäßige Form; eine unebene …
$132,517
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Gemütliches, traditionelles Dorfhaus auf dem Markt. Das Haus besteht aus vier Schlafzimmern,…
$345,697
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie dieses freistehende Haus zum Verkauf in der ruhigen Gegend von Vasa Koilaniou.…
$194,742
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Einfamilienhaus in der schönen Dorf Vasa Koilaniou. Dieses H…
$172,848
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Ein landwirtschaftliches Grundstück von 7024 qm in Vasa Koilaniou Dorf ist jetzt verfügbar. …
$86,424
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung in Vassa, Zypern
Wohnung
Vassa, Zypern
Das Land hat eine registrierte Straße und es gibt Wasser und Strom in der Gegend. Ideal für …
$57,616
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Prästigiös restauriertes Steingebäude im Herzen des Dorfes Vasa Koilaniou mit drei Wohneinhe…
$368,743
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Vasa Koilaniou, Zypern

