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Wohnimmobilien in Tseri, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Tseri, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Tseri, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Anteil (83,8%) an einer unvollständigen Wohnentwicklung in Tseri. Der entsprechende Teil der…
$227,903
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Haus 4 Schlafzimmer in Tseri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tseri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus von 4 Schlafzimmern gebaut im Jahr 2003 ist zu verkaufen in Tseri. Es besteht aus 200m2…
$413,163
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Immobilienangaben in Tseri, Zypern

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