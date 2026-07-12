Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Trimiklini
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Trimiklini, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Trimiklini, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Trimiklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern im Waldgebiet von South Moniatis. Komfortable Lounge/Woh…
$628,041
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Trimiklini, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen